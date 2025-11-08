Пассажиров парома Seabridge могут не принять в Турции в случае разворота из Сочи

У нескольких пассажиров парома Seabridge, застрявшего в Сочи, истекло время легального пребывания в Турции, поэтому в случае разворота судна обратно в Трабзон их могут там не принять. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать одного из пассажиров Ирина, уточнив, что ее семья очень переживает из-за этой ситуации.

«Сын с семьей жил в Турции, была квартира. Решили вернуться в Мариуполь, потому что он стал российским. Получили российское гражданство, вернулись в Турцию, продали квартиру, потеряли ВНЖ, то есть разрешение на пребывание и жизнь в Турции, и выехали вот так вот паромом в Россию. Если их, не дай бог, вернут, то Турция их не примет, потому что они продали квартиру и потеряли ВНЖ. Они смогут въехать в Турцию только через три или шесть месяцев как туристы. Поэтому мы очень переживаем все, чтобы их, не дай бог, не вернули в Турцию, потому что, а где они останутся жить? На пристани? Ведь сын с женой и с внучкой. Внучке недавно исполнилось 14 лет. Она теряет сейчас время, в школу не ходит. Мы за это очень переживаем, чтобы не вернули, ведь люди ничего не нарушили. Если какое-то есть нарушение, то у судна, не у людей. Детям поставили штамп о выезде из Турции. И в Турцию их обратно не пустят. Поэтому я не сплю несколько дней уже», — сказала она.

По словам женщины, пассажиров обеспечивают питанием и напитками в полном объеме, однако конкретных новостей о заходе в порт Сочи пока нет.

«Сын говорит, их кормят. Вода, чай и кофе сколько хочешь. Капитан заботится и следит. Рано утром сын сказал, что могут вернуть в Трабзон, но пошли к капитану, и тот сказал, что дадут причалить. Про водолазов [проверяющих судно] вчера знали, видели. На пароме не видели», — добавила она.

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона отправился в рейс в среду в 21:10 мск, взяв на борт 20 пассажиров. Спустя 12 часов судно прибыло к берегам Сочи, где осталось на якоре в нескольких милях от берега, ожидая разрешения на швартовку. Изначально обратный рейс из Сочи в турецкий порт был запланирован на вечер четверга.

8 ноября РИА Новости сообщили, что паром проверяют уже порядка восьми часов, чтобы разрешить ему зайти в порт. Судно находится в море уже около двух дней.

В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию, заявив, что запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном не состоится, пока не будут решены вопросы обеспечения безопасности. При этом представитель компании Liderline, которая является оператором паромного сообщения между Трабзоном и Сочи, Мустафа Чакыр отмечал, что паром застрахован от всех рисков.

