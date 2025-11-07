Власти Кубани рассказали о ситуации с запуском парома между Сочи и Трабзоном

Запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном является преждевременным, поскольку не решены вопросы обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

«Позиция относительно ситуации с паромом Seabridge не изменилась, вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными», — заявили в администрации региона.

Генеральный директор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян сообщал, что паром отправится в обратный рейс из Сочи в Трабзон вечером в пятницу.

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона отправился в рейс в среду в 21:10 мск, взяв на борт 20 пассажиров. Спустя 12 часов судно прибыло к берегам Сочи, где осталось на якоре в нескольких милях от берега, ожидая разрешения на швартовку, из-за чего пассажиры провели ночь в море. Изначально обратный рейс из Сочи в турецкий порт был запланирован на вечер четверга, позже выяснилось, что паром двинется в путь сегодня в 20:00 мск.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр до этого отмечал, что паром застрахован от всех рисков.

Сообщалось также, что выполняться будет два рейса в неделю, цены стартуют от $55 (4370 рублей) со скидкой на первые отправления, причём пассажиры в РФ и Турции уже забронировали места на ноябрь и декабрь.

Ранее пассажирам застрявшего парома Seabridge рассказали о компенсациях.