На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Кубани рассказали о ситуации с запуском парома между Сочи и Трабзоном

Власти Кубани назвали запуск парома Сочи-Трабзон преждевременным
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

Запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном является преждевременным, поскольку не решены вопросы обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

«Позиция относительно ситуации с паромом Seabridge не изменилась, вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными», — заявили в администрации региона.

Генеральный директор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян сообщал, что паром отправится в обратный рейс из Сочи в Трабзон вечером в пятницу.

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона отправился в рейс в среду в 21:10 мск, взяв на борт 20 пассажиров. Спустя 12 часов судно прибыло к берегам Сочи, где осталось на якоре в нескольких милях от берега, ожидая разрешения на швартовку, из-за чего пассажиры провели ночь в море. Изначально обратный рейс из Сочи в турецкий порт был запланирован на вечер четверга, позже выяснилось, что паром двинется в путь сегодня в 20:00 мск.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр до этого отмечал, что паром застрахован от всех рисков.

Сообщалось также, что выполняться будет два рейса в неделю, цены стартуют от $55 (4370 рублей) со скидкой на первые отправления, причём пассажиры в РФ и Турции уже забронировали места на ноябрь и декабрь.

Ранее пассажирам застрявшего парома Seabridge рассказали о компенсациях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами