Пассажирам застрявшего в Сочи парома Seabridge рассказали о компенсациях

Пассажиры застрявшего в Сочи парома Seabridge при определённых условиях имеют право потребовать компенсацию. В частности, им должны покрыть ущерб от сгоревших билетов, оплаченных гостиниц и трансфера, сообщил RT юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

«Если пассажиры были не простые, а деловые туристы и куда-то опоздали — условно из Сочи они должны были лететь в Санкт-Петербург — они имеют право потребовать возмещения определённых убытков», — пояснил специалист.

Если пассажиры потеряли уже купленные билеты, так как не успели на рейс, или оплатили гостиницы, трансфер, то это также должны компенсировать. Кроме того, обычные туристы имеют право требовать компенсации за недополученную часть своего отдыха, добавил эксперт.

Сейчас, по словам Шалоносова, предстоит проверить, подавались ли заблаговременно документы на выход из порта в Турции и заход в гавань Сочи. Если выяснится, что ничего не согласовывалось, то продажа билетов на паром была недопустимой – в этом случае требовать компенсацию можно не только за обратный рейс, но и за всю поездку, заключил юрист.

Напомним, первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона отправился в рейс в среду в 21:10 мск, взяв на борт 20 пассажиров. Спустя 12 часов судно прибыло к берегам Сочи, где осталось на якоре в нескольких милях от берега, ожидая разрешения на швартовку, из-за чего пассажиры провели ночь в море. Изначально обратный рейс из Сочи в турецкий порт был запланирован на вечер четверга, позже выяснилось, что паром двинется в путь сегодня в 20:00 мск.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр до этого отмечал, что паром застрахован от всех рисков.

Сообщалось также, что выполняться будет два рейса в неделю, цены стартуют от $55 (4370 рублей) со скидкой на первые отправления, причём пассажиры в РФ и Турции уже забронировали места на ноябрь и декабрь.

