Первый за 14 лет паром из Турции не может попасть в порт Сочи

Паром из Трабзона с 20 пассажирами девять часов не может войти в порт Сочи
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

Пассажирский паром из турецкого Трабзона много часов не может войти в порт Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

«Перевозчика предупреждали, что запуск рейсов пока не согласован, но это его не остановило», — говорится в сообщении.

По информации Kub Mash, судно Seabridge более девяти часов не может попасть в сочинский порт и дрейфует на рейде, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, включая граждан России.

До этого представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр рассказал, что паром застрахован от всех рисков.

Первый рейс был изначально запланирован на вечер 29 октября, однако его перенесли на неделю из-за шторма.

В настоящее время планируются два рейса в неделю, цены стартуют от $55 (4 370 рублей) со скидкой на первые отправления. Пассажиры в РФ и Турции уже забронировали места в пароме на ноябрь и декабрь.

Ранее более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии.

