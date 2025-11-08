На Украине назвали демографические потери страны за последние 11 лет

Демограф Либанова: население Украины с 2014 года сократилось на 10 млн человек

Население Украины в период с 2014 года по настоящее время составили 10 млн человек. Об этом заявила директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, передает агентство Укринформ.

«В общей сложности потери Украины за [11 лет] я оцениваю в 10 млн человек», — говорится в материале.

По ее словам, демографические потери включают в себя, в частности, неродившихся, уехавших и павших в бою граждан.

Директор Института демографии отметила, что среди покинувших территорию Украины находятся 3,5 млн женщин-беженцев, среди которых 70% имеют высшее образование. Эксперт спрогнозировала значительное падение уровня образования страны в случае, если беженцы не вернутся.

В июле Либанова заявляла, что, по самым оптимистичным прогнозам, к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек. Она напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 млн человек.

Ранее минмолодежи Украины сообщило о массовом выезде молодежи за границу.