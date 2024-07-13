Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Демографы спрогнозировали значительное сокращение населения на Украине

Демограф Либанова: к 2033 году население Украины сократится до 35 млн человек

close
100%
Michael Kuenne/Global Look Press

По самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население Украины сократится до 35 миллионов человек. Об этом заявила директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает РБК-Украина.

Либанова напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 миллиона человек.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда», — сказала эксперт.

По ее словам, «по самому оптимистическому варианту» в 2033 году население Украины будет составлять 35 миллионов человек. При этом возглавляемый Либановой Институт демографии ведет расчеты с учетом всех территорий, входивших в состав украинского государства на момент обретения независимости.

Либанова пояснила, что для поддержания населения страны на уровне 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов. Их предлагается ввозить из менее развитых стран, а также из Прибалтики и Польши — если для этого будут созданы соответствующие привлекательные условия.

В марте с прогнозом касательно численности населения выступило украинское министерство социального развития. Оно сообщило, что на начало 2022 года население Украины составило 42 млн человек. К августу 2023-го оно сократилось до 36,3 млн человек. В будущем численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами