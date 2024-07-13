Демографы спрогнозировали значительное сокращение населения на Украине

По самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население Украины сократится до 35 миллионов человек. Об этом заявила директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает РБК-Украина.

Либанова напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 миллиона человек.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда», — сказала эксперт.

По ее словам, «по самому оптимистическому варианту» в 2033 году население Украины будет составлять 35 миллионов человек. При этом возглавляемый Либановой Институт демографии ведет расчеты с учетом всех территорий, входивших в состав украинского государства на момент обретения независимости.

Либанова пояснила, что для поддержания населения страны на уровне 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов. Их предлагается ввозить из менее развитых стран, а также из Прибалтики и Польши — если для этого будут созданы соответствующие привлекательные условия.

В марте с прогнозом касательно численности населения выступило украинское министерство социального развития. Оно сообщило, что на начало 2022 года население Украины составило 42 млн человек. К августу 2023-го оно сократилось до 36,3 млн человек. В будущем численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.