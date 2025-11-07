На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, кому не стоит есть фейхоа

Врач Гузман: фейхоа опасен при гипертериозе
true
true
true
close
Vastram/Shutterstock/FOTODOM

Плоды фейхоа могут навредить при гипертиреозе и чувствительном кишечнике, рассказала «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она предупредила, что переедание фрукта усиливает газообразование.

«Избыток йода в фрукте может навредить, если щитовидная железа и так работает на повышенной скорости и у вас гипертериоз. Кроме того, несмотря на низкий гликемический индекс, с фейхоа нужно быть осторожными при диабете. Рекомендуется съедать не больше 1–2 плодов фейхоа в день. Как и при чувствительном кишечнике: избыток фейхоа может усилить газообразование и вздутие. Фрукт также может вызвать аллергию, особенно у тех, у кого уже есть реакции на другие экзотические фрукты», — объяснила Гузман.

Чтобы фейхоа принес организму пользу, врач рекомендовала готовить из фрукта смузи для иммунитета со шпинатом, бананом, йогуртом и семенами чиа. Вкусным и полезным будет и салат с фейхоа, авокадо и кунжутом.

 Ранее Гузман заявила, что томатный сок опасен при гастрите и панкреатите.

