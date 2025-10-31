Врач рассказала, кому не стоит пить томатный сок

Томатный сок нужно с осторожностью употреблять при гастрите и панкреатите, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она рекомендовала выпивать не более 250 мл напитка в первой половине дня и не на голодный желудок.

«Томатный сок многие любят, часто просят его в самолете, но он может и навредить. Например, при гастрите, язве или изжоге — раздражает слизистую, может усиливать боль. При панкреатите — стимулирует выработку ферментов, а это обострение на ровном месте. При гипертонии — соленые соки из магазина превращаются в соляной раствор. При аллергии на томаты может вызывать зуд, сыпь, головную боль. И да, почти все магазинные соки пересолены: на литр — до 4 граммов соли. Так что, если уж пить, ищите пометку «без соли» или делайте сами. В домашнем соке нет добавленной соли, сахара и консервантов. Магазинные версии часто пастеризованы — ликопин сохраняется, но часть витамина С теряется», — рассказала Гузман.

По ее словам, оптимальная порция томатного сока — 200–250 мл в день.

«Лучше его употребить в первой половине дня и не на голодный желудок. И маленький лайфхак: добавьте каплю оливкового масла — жир помогает ликопину усваиваться», — констатировала Гузман.

