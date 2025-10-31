На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому не стоит пить томатный сок

Врач Гузман заявила, что томатный сок опасен при гастрите и панкреатите
close
Depositphotos

Томатный сок нужно с осторожностью употреблять при гастрите и панкреатите, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она рекомендовала выпивать не более 250 мл напитка в первой половине дня и не на голодный желудок.

«Томатный сок многие любят, часто просят его в самолете, но он может и навредить. Например, при гастрите, язве или изжоге — раздражает слизистую, может усиливать боль. При панкреатите — стимулирует выработку ферментов, а это обострение на ровном месте. При гипертонии — соленые соки из магазина превращаются в соляной раствор. При аллергии на томаты может вызывать зуд, сыпь, головную боль. И да, почти все магазинные соки пересолены: на литр — до 4 граммов соли. Так что, если уж пить, ищите пометку «без соли» или делайте сами. В домашнем соке нет добавленной соли, сахара и консервантов. Магазинные версии часто пастеризованы — ликопин сохраняется, но часть витамина С теряется», — рассказала Гузман.

По ее словам, оптимальная порция томатного сока — 200–250 мл в день.

«Лучше его употребить в первой половине дня и не на голодный желудок. И маленький лайфхак: добавьте каплю оливкового масла — жир помогает ликопину усваиваться», — констатировала Гузман.

Ранее врач рассказала о пользе томатного сока для мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами