В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранена замглавы районной администрации

Заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос пострадала в результате атаки дрона ВСУ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.

«В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна», — написал Гладков.

По словам губернатора, она с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая помощь. Он также уточнил, что транспортное средство также получило повреждения.

7 ноября в Курской области в результате атаки беспилотника на движущийся автомобиль пострадал ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он пояснил, что у двенадцатилетнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. В Курскую областную больницу его доставили родственники.

До этого Минобороны России сообщало, что в ночь на пятницу силы ПВО ликвидировали 11 дронов, запущенных со стороны Украины. По данным ведомства, пять беспилотников были уничтожены над территорией республики Крым, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской. Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что британские бронемашины оказались уязвимы перед российскими беспилотниками.