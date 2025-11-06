На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британские бронемашины оказались уязвимы перед российскими беспилотниками

Sky News: британские боевые машины Ajax уязвимы перед российскими дронами
true
true
true
close
Ajax

Новые британские боевые бронированные машины Ajax, поступление которых в армию задержалось на восемь лет, уязвимы перед российскими беспилотниками. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила журналист Дебора Хейнс.

«[Машина] Ajax стоимостью почти £10 млн ($13 млн), которая весит более 40 тонн, потенциально уязвима перед недорогими российскими беспилотниками», — сказала Хейнс.

Контракт на производство 589 машин Ajax был заключен с компанией General Dynamics UK в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, но фактически стартовали только в 2025 году. Испытания дважды приостанавливались из-за проблем со здоровьем экипажей — у военных ухудшался слух и появлялись отеки суставов. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами, включая чрезмерную вибрацию, мешающую вести прицельный огонь во время движения.

В январе прошлого года Британия испытала AJAX в Швеции при температуре -36°C.

Британское командование позиционирует БРМ AJAX как гусеничную бронемашину, имеющую передовые разведывательные возможности.

Ранее в Великобритании представили «самый современный танк НАТО».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами