Евросоюз ужесточил контроль за заявлениями на получение виз из России

ЕК: заявления россиян на шенгенскую визу будут проходить усиленные проверки

Евросоюз ужесточает проверки заявлений граждан России на получение шенгенских виз, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно новым принятым положениям, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами Российской Федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля», — сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, это укрепит безопасность зоны Шенгена.

7 ноября Брюссель запретил выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам. Теперь гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз.

Полученные до введения запрета мультивизы пока будут действовать.

Ограничение на выдачу шенгена уже прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова саркастично отметила, что Европе, видимо, не нужны российские платежеспособные туристы, когда у нее есть нелегальные мигранты и украинцы, покинувшие свою страну, чтобы избежать службы в армии.

Ранее сообщалось, что россиянам с загранпаспортами старого образца закроют въезд в Германию.