Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам

ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам России
elements.envato.com

Европейская комиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы», — говорится в сообщении.

По данным ЕК, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

До этого вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения.

Накануне сообщалось, что Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

