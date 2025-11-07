Захарова высказалась об отмене ЕС мультивиз для россиян

Захарова: ЕС не нужны платежеспособные туристы, когда есть уклонисты с Украины

Европе, по всей видимости, не нужны платежеспособные российские туристы, когда есть мигранты и уклонисты с Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, комментируя запрет мультивиз для россиян.

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты», — высказала мнение дипломат.

7 ноября еврокомиссар по внутренним делам и миграции Евросоюза Магнус Бруннер заявил, что ЕС ужесточает проверки заявлений граждан России на получение шенгенских виз.

По данным Европейской комиссии, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран сообщества.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.