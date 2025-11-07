На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова высказалась об отмене ЕС мультивиз для россиян

Захарова: ЕС не нужны платежеспособные туристы, когда есть уклонисты с Украины
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Европе, по всей видимости, не нужны платежеспособные российские туристы, когда есть мигранты и уклонисты с Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, комментируя запрет мультивиз для россиян.

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты», — высказала мнение дипломат.

7 ноября еврокомиссар по внутренним делам и миграции Евросоюза Магнус Бруннер заявил, что ЕС ужесточает проверки заявлений граждан России на получение шенгенских виз.

По данным Европейской комиссии, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран сообщества.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами