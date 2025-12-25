На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сократят параллельный импорт по ряду категорий товаров

Минпромторг: параллельный импорт будет сокращен в косметике и радиоэлектронике
true
true
true
close
PradeepGaurs/Shutterstock/FOTODOM

Перечень допустимых для параллельного импорта товаров будет сокращаться там, где преуспели российские производители или компании из дружественных государств, а именно в косметике, радиоэлектронике, легкой промышленности. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге России.

«Сокращение коснется, в первую очередь, тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей (косметика, радиоэлектронная продукция, легкая промышленность) или производителей из дружественных стран», — сообщили в ведомстве.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта и ряда других антисанкционных мер на 2026 год.

Механизм параллельного импорта предусматривает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателя или владельца товарного знака. Он действует в стране с мая 2022 года, а подписанный закон, в том числе, продлевает его применение в течение 2026 года.

Ранее в России зафиксировали резкий всплеск нелегальных продаж iPhone.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами