В России сократят параллельный импорт по ряду категорий товаров

Минпромторг: параллельный импорт будет сокращен в косметике и радиоэлектронике

Перечень допустимых для параллельного импорта товаров будет сокращаться там, где преуспели российские производители или компании из дружественных государств, а именно в косметике, радиоэлектронике, легкой промышленности. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге России.

«Сокращение коснется, в первую очередь, тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей (косметика, радиоэлектронная продукция, легкая промышленность) или производителей из дружественных стран», — сообщили в ведомстве.

15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта и ряда других антисанкционных мер на 2026 год.

Механизм параллельного импорта предусматривает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателя или владельца товарного знака. Он действует в стране с мая 2022 года, а подписанный закон, в том числе, продлевает его применение в течение 2026 года.

