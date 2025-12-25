На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили разрешить работникам выбирать зарплатный банк

В ГД внесен проект о праве работника выбирать зарплатный банк
true
true
true
close
Paul Biryukov/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве работника, заключившего трудовой договор, выбирать зарплатный банк. Документ размещен в думской электронной базе.

Среди авторов законопроекта указаны депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный. В случае принятия законопроекта работник получит право выбирать кредитную организацию для начисления заработной платы.

По мнению авторов, изменения позволят установить законодательный барьер, препятствующий принуждению работников к выбору определенной кредитной организации, выгодной работодателю.

25 декабря стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении.

В настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ключевой ставки Банка России от начисленных, но не выплаченных средств. Предлагается увеличить компенсацию до 1/30 ставки ЦБ.

В беседе с РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Юрий Афонин заявил, что штрафные санкции, которые действуют на данный момент при задержке зарплаты, «настолько формальны», что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон. Он обратил внимание, что в условиях постоянного роста цен и тарифов задержка зарплаты оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.

Ранее россиянам назвали способы отстоять свои права при задержке зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами