В Госдуме предложили разрешить работникам выбирать зарплатный банк

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве работника, заключившего трудовой договор, выбирать зарплатный банк. Документ размещен в думской электронной базе.

Среди авторов законопроекта указаны депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный. В случае принятия законопроекта работник получит право выбирать кредитную организацию для начисления заработной платы.

По мнению авторов, изменения позволят установить законодательный барьер, препятствующий принуждению работников к выбору определенной кредитной организации, выгодной работодателю.

25 декабря стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении.

В настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ключевой ставки Банка России от начисленных, но не выплаченных средств. Предлагается увеличить компенсацию до 1/30 ставки ЦБ.

В беседе с РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Юрий Афонин заявил, что штрафные санкции, которые действуют на данный момент при задержке зарплаты, «настолько формальны», что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон. Он обратил внимание, что в условиях постоянного роста цен и тарифов задержка зарплаты оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.

