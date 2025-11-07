На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о сроках действия старых шенгенских виз на фоне запрета

ТАСС: действующие многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Введенные Еврокомиссией визовые ограничения предусматривают запрет на выдачу россиянам только новых многоразовых виз, при этом действующие многократные шенгенские визы граждан РФ пока остаются в силе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Это решение не касается действия уже выданных виз», — заявил он.

Незадолго до этого стало известно, что ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. По данным ведомства, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Представители комиссии отметили, что меры помогут более тщательно проверять заявителей и снизить риски для безопасности стран.

До этого вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами