Россиянам рассказали о сроках действия старых шенгенских виз на фоне запрета

Введенные Еврокомиссией визовые ограничения предусматривают запрет на выдачу россиянам только новых многоразовых виз, при этом действующие многократные шенгенские визы граждан РФ пока остаются в силе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Это решение не касается действия уже выданных виз», — заявил он.

Незадолго до этого стало известно, что ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. По данным ведомства, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Представители комиссии отметили, что меры помогут более тщательно проверять заявителей и снизить риски для безопасности стран.

До этого вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.