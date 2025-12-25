На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что депутатам «необязательно» проходить военную полосу препятствий

Депутат Журова: в Госдуме все реально очень спортивные
Максим Блинов/РИА Новости

Российским депутатам необязательно проходить военную полосу препятствий, как соратник Трампа Джей Ди Вэнс, — они и так занимаются спортом, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Недавно думские коллеги сдавали ГТО. В целом, у нас все реально очень спортивные, а президент – пример. Я даже не знаю, кто у нас не играет в хоккей из чиновников. Мне кажется, очень многие занимаются спортом, соревнуются даже, бегают, участвуют в триатлонах. Я меньше знаю тех, кто не делает этого. Поэтому нам необязательно для этого проходить военную полосу препятствий. Уверена, что у нас очень многие мужчины, да и девчонки тоже вполне с этим справятся. У нас есть свои межведомственные соревнования между министерствами, например. Все активно участвуют — там такие баталии, такая борьба по разным видам спорта. Причем не только там», — подчеркнула она.

Обвинения в том, что у спортсменов «голова не работает», беспочвенны, добавила депутат.

«Это в первую очередь здоровье, меньше пропусков рабочих — ты меньше болеешь как минимум. У тебя и тонус жизненный другой, и голова по-другому работает. Поверьте, когда говорят, что спорт вреден – типа плохо работаешь или не думаешь, как раз наоборот. Ноги работают, голова, кровообращение к мозгу идет. Люди не знают физиологию и анатомию, как человек устроен. Поэтому, когда обвиняют спортсмена, что он не думает и не умеет, и голова у него не работает, — это не совсем так», — заявила парламентарий.

До этого СМИ показали кадры, как вице-президент США Джей Ди Вэнс провел тренировку с «морскими котиками». Он заявил, что после полутора часов прохождения полосы препятствий с морпехами чувствует себя так, как будто его сбил товарный поезд. Джей Ди Вэнс – бывший военный, участвовал в Иракской войне в составе морской пехоты.

Ранее Дональда и Меланию Трамп осудили за «депрессивную» рождественскую открытку.

