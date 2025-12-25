На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова разоблачила фейк Bloomberg с формулировкой про «близость к Кремлю»

Захарова: у Bloomberg нет достоверных источников, близких к Кремлю
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Публикация Bloomberg с утверждениями о якобы несогласии России с некоторыми пунктами мирного плана США по Украине является фейком. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание, что в своей статье агентство ссылается на слова источника, якобы близкого к Кремлю. Захарова подчеркнула, что у Bloomberg нет такого источника.

«У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про «близость к Кремлю» — прикрытие фейка», — написала она.

24 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источник, «близкий к Кремлю», сообщило, что Россия рассматривает мирный план, который согласовали Украина и США, лишь как отправную точку для продолжения переговоров, так как в нем отсутствуют важные для РФ положения и не даны ответы на многие вопросы.

По словам источника агентства, Россию, в частности, не устраивает отсутствие гарантий о запрете расширения НАТО на восток и сохранении нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в ЕС. Кроме того, собеседник Bloomberg утверждает, что Москва не согласна с отсутствием в плане ограничений для ВСУ в мирное время и неясным статусом русского языка на Украине.

Ранее в Британии назвали обновленный мирный план успехом для Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами