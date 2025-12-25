Захарова разоблачила фейк Bloomberg с формулировкой про «близость к Кремлю»

Публикация Bloomberg с утверждениями о якобы несогласии России с некоторыми пунктами мирного плана США по Украине является фейком. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание, что в своей статье агентство ссылается на слова источника, якобы близкого к Кремлю. Захарова подчеркнула, что у Bloomberg нет такого источника.

«У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про «близость к Кремлю» — прикрытие фейка», — написала она.

24 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источник, «близкий к Кремлю», сообщило, что Россия рассматривает мирный план, который согласовали Украина и США, лишь как отправную точку для продолжения переговоров, так как в нем отсутствуют важные для РФ положения и не даны ответы на многие вопросы.

По словам источника агентства, Россию, в частности, не устраивает отсутствие гарантий о запрете расширения НАТО на восток и сохранении нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в ЕС. Кроме того, собеседник Bloomberg утверждает, что Москва не согласна с отсутствием в плане ограничений для ВСУ в мирное время и неясным статусом русского языка на Украине.

Ранее в Британии назвали обновленный мирный план успехом для Киева.