«Кого воспитали?»: Останина — об унижении пожилого учителя в Москве

Поведение московского школьника, который матом оскорблял учителя и грозил ему увольнением, — это результат отсутствия воспитания как со стороны родителей, так и со стороны школы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, отметив вину и его одноклассников, не вступившихся за педагога.

«Данный факт – это свидетельство отсутствия системно-воспитательной работы образовательной организации и упущение со стороны родителей, потому что только при взаимодействии родителей и школы можно добиться того, чтобы дети уважительно относились друг к другу и педагогам. Если посмотреть с точки зрения общественной морали, это не поддается никаким оценкам человеческим. Это педагог, представитель старшего поколения. Если ребенок так относится к своим родителям, дедушкам и бабушкам, то родителям надо бы призадуматься, кого они воспитали. А ответственность за несовершеннолетнего, конечно, несут родители и образовательная организация, которая у себя создает подобного рода условия, когда все остальные дети в классе просто молчаливо записывают видео и никто не вступился за учителя», — сказала она.

Останина напомнила о законодательном запрете использования телефонов на уроке и призвала проверить компетентность директора школы.

«Не место не только ученику в этой образовательной организации, но вопрос надо поставить о еще и соответствии занимаемой должности руководителя. Мало просто исключить одного ребенка. Когда мы видим, что весь класс к этому относился молчаливо-одобрительно – это просто приговор воспитательной работе. Можно всех направить в суворовские училища, можно всех привлечь к каким-то дисциплинарной ответственности, можно отправить в спецшколу, но в спецшколу отправлять только этого подростка или всех детей, кто учится в этом классе, что молча одобрял издевательства над учителем?» — добавила она.

Депутат рассказала, что не может не вступиться за педагога, поэтому обратится к министру просвещения.

«Не получится у директора просто исключением одного этого школьника и возбуждением дела против него решить проблему. Я буду обращаться к министру просвещения, что у нас происходит в наших школах? У нас вернули термин «воспитание» в закон об образовании и даже учредили кадровую должность замдиректора по воспитательной работе. Ну и где оно, это воспитание? Очень хочется мне сегодня уделить пристальное внимание этой школе, серьезный выстроить разговор по поводу того, каких детей мы воспитываем. Вовлечь в этот разговор не только педагогов, но и родительское сообщество. Мы не защитили наших педагогов. Надо защищать их законодательно, надо защищать общественной поддержкой. За этого педагога я не могу не вступиться, потому что, мне кажется, мы мало сделали, чтобы вернуть учителя на тот общественный пьедестал, который он занимал в нашем обществе», — заключила Останина.

25 декабря Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в московской школе №1158 ученик оскорблял учителя на уроке и записывал издевательства на видео. Конфликт начался из-за того, что 61-летний учитель иностранных языков попросил мальчика убрать телефон, на что тот начал оскорблять педагога, ругаться матом и грозить ему увольнением. Одноклассники ребенка при этом молча наблюдали за происходящим, а некоторые из них тоже вели видеосъемку.

Директор школы рассказала изданию, что не планирует замалчивать инцидент, поскольку поведение ученика «является категорически неприемлемым».

Позднее канал уточнил, что семья ученика написала заявление об отчислении сына, а школа передала информацию о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.

Ранее депутат Милонов призвал оставить на второй год подростка, унизившего учителя в Москве.