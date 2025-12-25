В Архангельской области нашли алмазы в форме елочного шара и щенка

Специалисты обогатительной фабрики «Севералмаз» (входит в группу АЛРОСА) обнаружили на месторождении в Архангельской области два алмаза, по форме напоминающие елочную игрушку и щенка. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Отмечается, что вес первого бриллианта — «елочной игрушки» — составляет чуть более 17 карат. «Щенок» весит 2,7 карата. В компании напомнили, что ранее в 2024 году на этом же месторождении имени Михаила Васильевича Ломоносова в Архангельске был добыт алмаз в форме новогодней елки.

Месторождение в Архангельске особенно тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых находится более 250 млн тонн алмазоносной руды, говорится в сообщении. Главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин рассказал, что алмазы АЛРОСы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней.

