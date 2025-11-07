Власти Кубани пообещали пресечь подростковый «бойцовский клуб» в Краснодаре

Вице-губернатор Кубани Александр Руденко в Telegram-канале сообщил, что будет держать на контроле ситуацию с избивающей сверстников бандой подростков в Краснодаре.

«Со всеми ребятами, которые устроили «бойцовский клуб» на улице, проведем работу. Абсолютно согласен с краснодарцами, которые переживают за детей, устраивающих драки во дворах жилых домов», — заявил он.

По словам вице-губернатора, дети во главе с девочкой создали что-то вроде «бойцовского клуба». Они проводят массовые драки в темных безлюдных местах. По словам очевидцев, в драках участвуют дети в возрасте от 12 до 16 лет.

Он добавил, что некоторые жители требуют найти их, наказать и поставить на профилактический учет. На данный момент, по словам Руденко, ребятами занимается комиссия по делам несовершеннолетних, полиция. Помимо этого, к решению ситуации подключат психологов.

Политик призвал помнить, что у детей на данном жизненном этапе крайне сложный переходный возраст и властям необходимо просто помочь им попасть в цивилизованный спорт. Он подчеркнул, что на Кубани работает 34 центра единоборств, куда может записаться каждый желающий. Руденко попросил родителей помочь детям направить энергию в разумное русло.

Речь идет об инциденте, который произошел в начале ноября в Краснодаре. Банда подростков устроила массовую драку в одном из местных дворов на улице Героя Яцкова. На кадрах с места инцидента заметно, как на детской площадке более 20 человек окружили двух молодых людей, один из которых нанес удар другому.

Ранее эксперты назвали причины роста детской преступности.