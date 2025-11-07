Банда краснодарских подростков устроила массовую драку на детской площадке

Банда подростков устроила массовую драку в одном из местных дворов. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел на улице Героя Яцкова. На кадрах с места инцидента заметно, как на детской площадке более 20 человек окружили двух молодых людей, один из которых нанес удар другому. При этом вокруг ходят взрослые, но на ситуацию не реагируют.

По данным портала, школьники на видео собрались в банду и запугивают местных подростков. Как рассказала одна из жительниц, от этой компании пострадала ее 14-летняя дочь, которой выбили зубы. При этом банда якобы нападает на сверстников в местах, где нет камер.

Помимо этого школьники якобы воруют, громят подъезды и сливают бензин с припаркованных машин.

После того как видео попало в соцсети, сотрудники полиции организовали проверку. Они отметили, что по этой ситуации каких-либо обращений не поступало.

После разбирательства специалисты примут процессуальное решение.

