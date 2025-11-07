На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банда краснодарских подростков устроила массовую драку на детской площадке

В Краснодаре десятки подростков устроили массовую драку
true
true
true

Банда подростков устроила массовую драку в одном из местных дворов. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел на улице Героя Яцкова. На кадрах с места инцидента заметно, как на детской площадке более 20 человек окружили двух молодых людей, один из которых нанес удар другому. При этом вокруг ходят взрослые, но на ситуацию не реагируют.

По данным портала, школьники на видео собрались в банду и запугивают местных подростков. Как рассказала одна из жительниц, от этой компании пострадала ее 14-летняя дочь, которой выбили зубы. При этом банда якобы нападает на сверстников в местах, где нет камер.

Помимо этого школьники якобы воруют, громят подъезды и сливают бензин с припаркованных машин.

После того как видео попало в соцсети, сотрудники полиции организовали проверку. Они отметили, что по этой ситуации каких-либо обращений не поступало.

После разбирательства специалисты примут процессуальное решение.

Ранее петербуржцы устроили драку на проезжей части и попали на видео.

