Врач объяснила, можно ли укрепить здоровье с помощью пива и сидра

Пиво, сидр и подобные слабоалкогольные напитки в ходе брожения насыщаются пребиотиками и пробиотиками, содержат витамины и антиоксиданты. Однако весь их полезный эффект нивелируется угрозой привыкания, поэтому употреблять их с целью укрепления здоровья – плохая идея, отметила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог поведения Нурия Дианова. В беседе с Общественной Службой Новостей она призвала россиян сделать выбор в пользу безалкогольных ферментированных напитков – например, кваса или комбучи.

В процессе ферментации могут доминировать молочнокислое или спиртовое брожение, в зависимости от чего получаются разные продукты. Например, в моченых яблоках синтезируется витамин К2, который важен для усвоения кальция. А вот в случае с сидром, который также делают на яблоках, преобладает спиртовое брожение, что обесценивает пользу витамина, объяснила врач.

При этом Дианова согласилась, что во всех ферментированных продуктах образуются пребиотики, включая слабоалкогольные напитки. Это живые бактерии, которые благоприятно воздействуют на микробиом кишечника. Однако риск привыкания и вред, который алкоголь наносит здоровью, перевешивают, подчеркнула специалист.

Лучше всего включить в рацион альтернативные алкогольным напитки с пробиотиками и пребиотиками – например, квас, чайный гриб (комбуча), отметила диетолог.

«Я против популяризации слабоалкогольных напитков. Это однозначно путь к привыканию. Лучше заменить их и включать в свой рацион либо безалкогольные, либо другие продукты ферментации: квашеную капусту, кимчи. Можно самостоятельно ферментировать многие клубневые овощи, корнеплоды и так далее», — заключила врач.

До этого специалист Роспотребнадзора также отмечала, что, хотя в пиве содержится много полезных веществ, рассчитывать на оздоровление не стоит: мочегонное действие алкоголя, фитоэстрогены и стимуляция аппетита нивелируют положительные эффекты напитка. Как подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова, в двухлитровой бутылке пива «прячется» стакан водки, поэтому пить пиво часто не следует, а если человек три дня не может без напитка – это уже алкоголизм.

