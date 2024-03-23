Россиянам рассказали о полезных веществах в пиве

В пиве содержится много полезных веществ, однако рассчитывать на оздоровление не стоит: мочегонное действие алкоголя, фитоэстрогены и стимуляция аппетита нивелируют позитивные эффекты пива. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова.

«По содержанию магния, железа, цинка, меди и калия пиво сопоставимо с соком апельсина. Но из-за сильного мочегонного действия, с мочой теряются эти и другие микроэлементы. В пиве есть витамины В1 и В2, а также никотиновая и фолиевая кислоты. Первая помогает уменьшать холестерин в крови, расширять сосуды; вторая положительно влияет на кроветворение. Но эта польза нивелируется тем, что любители пива часто набирают вес в области талии из-за повышения аппетита, стимуляции выброса инсулина. А это уже грозит диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — объяснила Иванова.

Несмотря на то, что пиво содержит немного алкоголя, в двухлитровой бутылке пива «прячется» стакан водки. Поэтому пить пиво часто не следует, а если человек три дня не может без напитка — это уже алкоголизм, отметила врач.

Безалкогольное пиво также не безвредно. В него для вкуса добавляют больше хмеля. Это растение обладает полезным желчегонным эффектом, в нем содержатся флавоноиды, которые улучшают работу почек и мочевого пузыря.



«Однако хмель содержит фитогормоны, подобные женским эстрогенам. В результате у мужчин образуется больше жировой ткани, снижается мышечная масса, развивается гинекомастия — увеличение грудных желез, а также снижается либидо и сперматогенез», — отметила врач.

Также в пиво добавляют консервант оксид серы, который плохо влияет на микробиоту. Из-за этого ухудшается иммунитет и снижается выработка многих полезных веществ, влияющих на настроение и работу мозга. Страдают и скорость реакций, и когнитивные способности. Особенно опасно воздействие алкоголя для людей младше 21 года.

«Как утверждают нейробиологи, до 21 года идет «дозревание» коры больших полушарий в лобных долях, ответственных за наше социальное поведение. Алкоголь и его метаболит ацетальдегид тормозят этот процесс», — добавила гастроэнтеролог.

Ранее врач объяснил, помогает ли пиво выводить камни из почек.