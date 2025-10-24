На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали лучшие альтернативы энергетикам

ОСН: комбуча и родиола розовая – лучшие альтернативы вредным энергетикам
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Энергетики крайне вредны для здоровья, их регулярное потребление грозит развитием ряда серьезных заболеваний. Поэтому при желании получить заряд энергии и проснуться можно использовать альтернативы таким напиткам, которые обладают не менее бодрящим эффектом, но не так вредны, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

В первую очередь специалисты посоветовали обратить внимание на комбучу (чайный гриб). Это ферментированный напиток, богатый пробиотиками, витаминами группы B и органическими кислотами. Он намного лучше синтетических энергетиков, так как обладает мягким эффектом, не вызывает резких скачков сахара и «откатов» в виде падения энергии. При этом комбуча не только бодрит, но и снижает тягу к сладкому. Эксперты советуют выпивать по одному стакану комбучи по утрам для тонуса или после обеда – для улучшения пищеварения.

Хороший бодрящий эффект обеспечивает также зеленый чай, в котором много кофеина (теина) и L-теанина. За счет этого напиток способен улучшить концентрацию, ускорить метаболизм. Пить его рекомендуется в первой половине дня, без злоупотреблений – не более трех чашек в день.

Также заряд бодрости организму может подарить мате – напиток из листьев падуба парагвайского. В нем содержится аналог кофеина – матеин, который действует более мягко, но зато дольше – в течение шести-восьми часов. За счет него напиток улучшает работу мозга, а сопутствующий полезный эффект – это помощь в снижении веса.

Повышают выносливость и умение адаптироваться к стрессу, а также оказывают бодрящий эффект на организм и травы – женьшень и родиола розовая. Они снижают чувство усталости, что напрямую влияет на работоспособность. Специалисты советуют заваривать их либо принимать в виде настоек как пищевых добавок.

В числе напитков-аналогов энергетикам эксперты также назвали натуральный кофе с корицей и другими добавками, но подчеркнули, что его рекомендуется пить в первой половине дня в количестве не более двух чашек.

До этого врачи рассказали, что регулярное употребление энергетиков способно вызвать перебои в работе сердечной мышцы и спровоцировать аритмии, включая угрожающие жизни. Кроме того, действие энергетиков непродолжительно, а при частом употреблении организм привыкает: чтобы получить тот же эффект, требуется доза больше. Когда человек резко перестает пить такие напитки, появляются симптомы «отмены» — головная боль, раздражительность, усталость и снижение концентрации.

Ранее россиянам объяснили, с какого возраста можно начинать пить кофе.

