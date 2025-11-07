На Мальдивах россиянку укусила акула

Россиянка получила травму во время подводной прогулки на Мальдивах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел на острове Тодду. По данным Telegram-канала, 15-летняя девушка вместе с матерью решила поплавать в маске на поверхности воды среди мант и небольших акул.
Как рассказали сами путешественницы, одна из акул «всосала» ее руку и укусила. На кадрах заметны следы укуса.
«К счастью, обошлось без серьезных последствий: пострадавшей потребовалась лишь перевязка», – говорится в публикации.
По словам туристок, перед прогулкой им порекомендовали сжимать пальцы в кулак и держать руки вдоль тела, чтобы не провоцировать обитателей водоема на атаку. Это, по мнению россиянок, не помогло.
Подобный случай на Мальдивах произошел в апреле текущего года. Девушка из России также погрузилась на небольшую глубину и соблюдала все советы инструкторов, но все равно подверглась нападению акулы.
Акула укусила женщину, но той удалось оттолкнуть от себя животное, доплыть до лодки и обратиться за помощью.
Ранее на Мальдивах акула укусила туристку после призыва гида сделать красивое фото.