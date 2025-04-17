Россиянку укусили акулы на элитном курорте

Россиянку пришлось оперировать после нападения акулы на элитном курорте на Мальдивских островах. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Нападение произошло во время снорклинга (погружения на небольшую глубину с ластами и дыхательной трубкой) с акулами-няньками. По словам самой туристки, она полностью соблюдала правила безопасности, однако акула напала на нее. Животное укусило девушку за кисть, после чего она не растерялась и оттолкнула акулу рукой, а затем поплыла к лодке и попросила о помощи. Срочную операцию пострадавшей страховая компания оплачивать отказалась. Операцию девушке провели под слабой анестезией, что сделало ее очень болезненной.

Туристка отметила, что неподалеку от места экскурсии она заметила скатов, однако гиды не отреагировали на эту угрозу. Позднее она узнала о том, что только в марте были зафиксированы три летальных исхода из-за нападения скатов на ныряльщиков.

До этого океанолог Сергей Мухаметов заявил, что напасть на человека акула может только из любопытства.

Ранее в Австралии неизвестный хищник разорвал акулу пополам.