Российская туристка пострадала от нападения акулы на Мальдивах

Россиянка пострадала во время отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время экскурсии с гидом. Как рассказала сама 44-летняя туристка, ее группа из 12 человек отправилась купаться в открытом море. Когда женщина оказалась в воде, гид указал на акул и потянул пострадавшую за собой, чтобы сделать красивые фото с ними.

Мужчина потащил ее за собой так сильно, что путешественница стала барахтаться и одной рукой ударила акулу. В результате та укусила туристку за руку.

После этого женщина отплыла к лодке и перебинтовала окровавленную руку, чтобы не пугать остальных.

До этого в США серфер, на которого дважды нападали акулы, рассказал о стремлении снова вернуться в океан. Впервые хищник укусил серфера когда мужчине было 16 лет, после этого у него остался крупный шрам.

После второго нападения, которое произошло недавно, ему наложили 93 шва, на восстановление ему понадобится около шести месяцев. Несмотря на это, от катания на доске мужчина отказываться не собирается.

Ранее в Египте акула напала на двух туристов.