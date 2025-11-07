Бывшего замглавы правительства Омской области осудили за взятки

Любинский районный суд Омской области приговорил бывшего заместителя председателя правительства региона и экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова за получение крупной взятки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в период с 2018 по 2023 годы экс-чиновник получил от директора подведомственного государственного учреждения взятки на общую сумму 647 тыс. рублей в виде денежных средств, имущества и услуг имущественного характера, включая изготовление и установку спортивного комплекса на приусадебном участке. Взамен Куприянов обеспечивал директору прохождение аттестации, получение премий и наград, а также выделение учреждению более 4,5 млн рублей.

Сам обвиняемый вину не признал. В рамках уголовного дела суд наложил арест на его имущество и денежные средства на сумму 26,6 млн рублей.

В итоге Куприянову назначили семь лет колонии строгого режима и штраф около 13 млн рублей. Приговором также предусмотрена конфискация почти 500 тыс. рублей и имущества, полученных в качестве взятки, а Куприянов лишён почётного звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области». Кроме того, он лишён права в течение четырёх лет занимать определенные должности.

