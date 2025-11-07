На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего замглавы правительства Омской области осудили за взятки

Экс-министр Омской области Куприянов получил 7 лет колонии за крупную взятку
true
true
true

Любинский районный суд Омской области приговорил бывшего заместителя председателя правительства региона и экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова за получение крупной взятки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в период с 2018 по 2023 годы экс-чиновник получил от директора подведомственного государственного учреждения взятки на общую сумму 647 тыс. рублей в виде денежных средств, имущества и услуг имущественного характера, включая изготовление и установку спортивного комплекса на приусадебном участке. Взамен Куприянов обеспечивал директору прохождение аттестации, получение премий и наград, а также выделение учреждению более 4,5 млн рублей.

Сам обвиняемый вину не признал. В рамках уголовного дела суд наложил арест на его имущество и денежные средства на сумму 26,6 млн рублей.

В итоге Куприянову назначили семь лет колонии строгого режима и штраф около 13 млн рублей. Приговором также предусмотрена конфискация почти 500 тыс. рублей и имущества, полученных в качестве взятки, а Куприянов лишён почётного звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области». Кроме того, он лишён права в течение четырёх лет занимать определенные должности.

Ранее суд приговорил экс-полковника Минобороны за взятки при приемке продукции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами