Суд приговорил экс-полковника Минобороны за взятки при приемке продукции

СК: полковник Минобороны получил 10 лет колонии за взятки на 11 млн рублей

Суд приговорил руководителя военного представительства Минобороны России Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 11 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, в 2021 году государственный заказчик заключил контракты с двумя предприятиями — ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом ВНИИКП» — на поставку кабельной продукции на сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль за качеством исполнения контрактов возлагался на Популовского.

Следствие установило, что в 2021–2024 годах он совместно с подчиненным Григорием Зориным получал деньги от представителей коммерческих структур за покровительство при приемке продукции. Общая сумма взяток превысила 11 млн рублей.

Помимо тюремного срока, чиновник также лишен звания полковника.

О задержании обоих фигурантов СКР сообщал в сентябре прошлого года. Зорина уже приговорили к пяти годам лишения свободы условно и лишили звания майора. Ему также запретили занимать государственные должности и работать в муниципальных структурах в течение четырех лет.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова.