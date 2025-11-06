Число отравившихся в суши-баре Иркутской области увеличилось до 14

Роспотребнадзор: число отравившихся в суши-баре в Усть-Илимске выросло до 14

Число случаев отравления в суши-баре «Сакура экспресс» в Усть-Илимске Иркутской области увеличилось с 10 до 14, среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Проведено эпидемиологическое расследование 14 случаев заболевания сальмонеллезом среди жителей Усть-Илимска. Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре «Сакура экспресс», — говорится в сообщении ведомства.

По данным надзорного органа, все пострадавшие употребляли пищу из заведения в конце октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Об отравлении в Усть-Илимске стало известно днем 6 ноября.

Суши-бар закрыли на три месяца. В отношении хозяина заведения составили административный протокол. Сейчас с ним общаются сотрудники Следственного комитета.

Ранее врач объяснила, можно ли самостоятельно диагностировать наличие паразитов.