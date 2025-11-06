На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число отравившихся в суши-баре Иркутской области увеличилось до 14

Роспотребнадзор: число отравившихся в суши-баре в Усть-Илимске выросло до 14
true
true
true
close
Shutterstock

Число случаев отравления в суши-баре «Сакура экспресс» в Усть-Илимске Иркутской области увеличилось с 10 до 14, среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Проведено эпидемиологическое расследование 14 случаев заболевания сальмонеллезом среди жителей Усть-Илимска. Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре «Сакура экспресс», — говорится в сообщении ведомства.

По данным надзорного органа, все пострадавшие употребляли пищу из заведения в конце октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Об отравлении в Усть-Илимске стало известно днем 6 ноября.

Суши-бар закрыли на три месяца. В отношении хозяина заведения составили административный протокол. Сейчас с ним общаются сотрудники Следственного комитета.

Ранее врач объяснила, можно ли самостоятельно диагностировать наличие паразитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами