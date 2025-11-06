На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области произошло массовое отравление роллами

В Усть-Илимске 10 человек отравились роллами
В Усть-Илимске зафиксировали массовое отравление роллами. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, всего пострадали десять человек, среди них – шесть детей. У пациентов выявили сальмонеллу, которая была в еде. Все они покупали японскую еду в одном заведении.

После отравления сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку. Во время мероприятий специалисты выявили ряд нарушений. Помимо этого, в пробах обнаружили опасные бактерии.

Суши-бар закрыли на три месяца. В отношении хозяина заведения составили административный протокол. Сейчас с ним общаются сотрудники Следственного комитета.

«В настоящее время владелец заведения общепита доставлен в следственный отдел для проведения с его участием необходимых следственных действий», – говорится в публикации ведомства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее россиян предупредили об опасности выпечки с открытых витрин в супермаркетах.

