Врач объяснила, можно ли самостоятельно диагностировать наличие паразитов

Самостоятельно диагностировать наличие в организме паразитов довольно трудно, поскольку нет однозначных признаков. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Это могут быть слабость, снижение аппетита, расстройство пищеварения, кожный зуд, высыпания, аллергическая реакция, бессонница. Такие проявления легко спутать с переутомлением, последствиями стресса, аллергией или легким отравлением», — объяснила специалист.

Она посоветовала не заниматься профилактикой самостоятельно, так как препараты против паразитов оказывают очень сильное воздействие на организм. В худшем случае, по ее словам, самолечение может закончиться токсическим поражением почек и печени.

Если есть подозрение на «незваных гостей», необходимо обратиться к врачу, заключила врач.

До этого Кашух перечислила наиболее опасных для человека паразитов.

Один из таких — печеночный сосальщик — фасциола. Он паразитирует в печени и желчных протоках, провоцируя воспаления и нарушения функций органов. Кроме того, опасны для организма личинки эхинококка или ленточного червя.

Ранее в США впервые выявили случай заражения человека личинкой мясной мухи.