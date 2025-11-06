На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о схеме мошенничества «знакомый на СВО»

Сенатор Шейкин: мошенники стали взламывать участников СВО и требовать деньги у их знакомых
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Российским военным следует задуматься о цифровой гигиене, поскольку мошенники взламывают аккаунты участников СВО в соцсетях и мессенджерах, вымогая деньги у их знакомых, заявил «Газете.Ru» сенатор Артем Шейкин. Он рассказал подробности о новой схеме манипуляции в сети.

«Эта одна из самых циничных схем, которые появились за последнее время. Мошенники стремятся играть на самом уязвимом — человеческом сочувствии и страхе за своего близкого. Когда человек получает сообщение якобы от знакомого, который находится в зоне специальной военной операции, он прежде всего испытывает тревогу и желание срочно оказать помощь. Именно на этом эмоциональном импульсе преступники и зарабатывают. Цель таких схем — выманить деньги, эксплуатируя доверие и осознавая степень патриотизма в нашем обществе. Злоумышленники заранее подготавливают сценарии общения: используют реальные имена, фотографии, манеру общения в сети, иногда даже обращения или речевые обороты, характерные для конкретного человека. Отсылка к тому, что «нет доступа к банку» делает историю более правдоподобной, ведь человек в зоне боевых действий действительно может испытывать трудности со связью», — рассказал сенатор.

По словам Шейкина, злоумышленники воздействуют на эмоции потенциальной жертвы – от имени военного просят о помощи, которому потенциально угрожает опасность и требуют перевести средства как можно скорее. Сенатор объяснил, как обезопасить аккаунт в соцсетях от взлома.

«Россиянам важно понимать: любые просьбы о переводах денег, даже от знакомых, нужно проверять альтернативным способом — позвонить человеку по известному вам контакту, уточнить у родственников или общих друзей, заранее договориться, например, о вашем совместном «пароле», по которому вы точно могли бы идентифицировать друг друга. Кроме того, стоит обратить внимание на необходимость обучения цифровой гигиене — как для граждан, так и для военнослужащих. Взломы происходят из-за слабых паролей, отсутствия двухфакторной аутентификации и публикации личных данных в открытых источниках. Если вы видите подобные случаи, важно сообщать об этом в правоохранительные органы, чтобы блокировать подобные аккаунты как можно быстрее и предотвращать распространение мошеннических схем», — заявил он.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем нужны детские сим-карты.

