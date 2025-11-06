Глава стройкомпании рассказал о хищении миллионов на фортификации

В Курске бизнесмен рассказал, как 30 млн рублей на фортификации ушли депутату

Осужденный за растрату гендиректор стройкомпании Виталий Синьговский заявил в суде, что депутат Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко обналичила около 30 млн рублей, похищенных при строительстве курских фортификаций. Об этом сообющает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства из Ленинского райсуда Курска, средства, о которых идет речь, были похищенны при строительстве курских фортификаций и предназначались депутату курской облдумы Максиму Васильеву.

Синьговский, которого недавно приговорил к четырем годам колонии, заключил сделку со следствием и сегодня выступал в суде в качестве свидетеля. По его словам, Бондаренко передавала наличные Васильеву, который в настоящее время арестован за хищения экс-депутату курской облдумы.

В конце апреля суд в Москв санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Он частично признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

В начале октября Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко. Ей инкриминируют присвоение или растрату чужого имущества, а также незаконную банковскую деятельность с получением дохода в особо крупном размере.

По данным суда, Бондаренко занимает должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию парламента ДНР. Она была избрана депутатом в 2023 году и является уроженкой Курска.

Следствие установило, что обвиняемый по делу о растрате средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания против Бондаренко. По его словам, она участвовала в обналичивании денежных средств.

Ранее курский суд постановил взыскать с главы стройфирмы свыше 152 млн рублей.