В Грузии возбудили дело против Саакашвили

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено обвинение по делу о призывах к свержению власти. Об этом говорится в заявлении генеральной прокуратуры республики.

В публикации говорится, что делопроизводство начали также против Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элен Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Политиков обвиняют в «диверсии, пособничестве и подстрекательстве к враждебной деятельности против иностранного государства, финансировании деятельности, направленной против законодательства Грузии и национальной безопасности, а также в призывах к свержению государственного строя».

На данный момент расследование продолжается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Незадолго до этого сообщалось, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» планирует запретить оппозиционные партии, включая партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Также запрет может коснуться партий «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело».

Ранее власти Грузии запретили членам «неконституционных» партий заниматься политикой.