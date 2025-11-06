Спецслужбы США могут начать расследование в отношении соратника Зеленского

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из соратников президента страны Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным журналистов, спецслужбы могли выйти на Миндича через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко. В апреле на него завели уголовное дело и задержали в США по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а на допросе американские правоохранители упоминали Миндича.

Отмечается, что после этого Горбуненко внезапно вышел на свободу и получил от силовиков защиту. Предполагается, что он пошел на сотрудничество с ФБР и согласился дать показания на других лиц, включая Миндича.

В августе сообщалось, что НАБУ изучает деятельность компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», а также ее возможную связь с Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной Зеленским.

Ранее в США назвали препятствие на пути к свержению Зеленского.