На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецслужбы США могут начать расследование в отношении соратника Зеленского

«Украинская правда»: ФБР может открыть дело против соратника Зеленского Миндича
true
true
true
close
Еврейская община города Днепр

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из соратников президента страны Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным журналистов, спецслужбы могли выйти на Миндича через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко. В апреле на него завели уголовное дело и задержали в США по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а на допросе американские правоохранители упоминали Миндича.

Отмечается, что после этого Горбуненко внезапно вышел на свободу и получил от силовиков защиту. Предполагается, что он пошел на сотрудничество с ФБР и согласился дать показания на других лиц, включая Миндича.

В августе сообщалось, что НАБУ изучает деятельность компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», а также ее возможную связь с Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной Зеленским.

Ранее в США назвали препятствие на пути к свержению Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами