Врач перечислила наиболее опасных для человека паразитов

Опасные для человека паразиты встречаются довольно редко, однако существуют разновидности, способные причинить серьезный вред здоровью человека. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Один из таких, по ее словам, — печеночный сосальщик — фасциола. Он паразитирует в печени и желчных протоках, провоцируя воспаления и нарушения функций органов. Кроме того, опасны для организма личинки эхинококка или ленточного червя.

«Они способны вызывать кистозные опухоли в печени, легких, головном мозге и других жизненно важных органах. Без лечения такая инфекция может привести к тяжелым осложнениям», — отметила Кашух.

Также она выделила амебиаз — заражение особым типом амеб, которые способны поражать головной мозг и печень, вызывая абсцесс.

Недавно в Новосибирске хирурги удалили личинок овода из воспаленных ран на голове годовалого ребенка. Об этом сообщает региональный минздрав.

Малолетний пациент поступил в медучреждение с тремя воспаленными ранами на волосистой части головы. Врач пояснил, что самка овечьего овода укусила кожу, оставив ранки, в которые отложила яйца. Со временем на местах укуса образовались шишечки, которые воспалились и покрылись корочками. Главным признаком наличия личинок является небольшое отверстие в центре шишки, где можно заметить движение паразита.

