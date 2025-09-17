Российские врачи вытащили из головы годовалого ребенка восемь личинок овода

В Новосибирске врачи вытащили из головы ребенка восемь личинок овода

В Новосибирске хирурги удалили личинок овода из воспаленных ран на голове годовалого ребенка. Об этом сообщает региональный минздрав.

Малолетний пациент поступил в медучреждение с тремя воспаленными ранами на волосистой части головы. Врач пояснил, что самка овечьего овода укусила кожу, оставив ранки, в которые отложила яйца. Со временем на местах укуса образовались шишечки, которые воспалились и покрылись корочками. Главным признаком наличия личинок является небольшое отверстие в центре шишки, где можно заметить движение паразита.

В ходе хирургической операции под общим наркозом из ран извлекли восемь личинок. Состояние ребенка после процедуры удовлетворительное, его выписали домой. Ранки обрабатываются антисептиками и заживут в течение пяти-семи дней. Отмечается, что личинки не вызывают системных заболеваний, а основная проблема заключается в местном воспалении, зуде и риске занесения вторичной инфекции.

Лабораторная экспертиза подтвердила, что извлеченные паразиты являются личинками овечьего овода. Специалисты отмечают, что такие обращения регистрируются несколько раз в год, а оводы обитают вблизи водоемов, в парках и на дачных участках.

