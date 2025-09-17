На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи вытащили из головы годовалого ребенка восемь личинок овода

В Новосибирске врачи вытащили из головы ребенка восемь личинок овода
close
Depositphotos

В Новосибирске хирурги удалили личинок овода из воспаленных ран на голове годовалого ребенка. Об этом сообщает региональный минздрав.

Малолетний пациент поступил в медучреждение с тремя воспаленными ранами на волосистой части головы. Врач пояснил, что самка овечьего овода укусила кожу, оставив ранки, в которые отложила яйца. Со временем на местах укуса образовались шишечки, которые воспалились и покрылись корочками. Главным признаком наличия личинок является небольшое отверстие в центре шишки, где можно заметить движение паразита.

В ходе хирургической операции под общим наркозом из ран извлекли восемь личинок. Состояние ребенка после процедуры удовлетворительное, его выписали домой. Ранки обрабатываются антисептиками и заживут в течение пяти-семи дней. Отмечается, что личинки не вызывают системных заболеваний, а основная проблема заключается в местном воспалении, зуде и риске занесения вторичной инфекции.

Лабораторная экспертиза подтвердила, что извлеченные паразиты являются личинками овечьего овода. Специалисты отмечают, что такие обращения регистрируются несколько раз в год, а оводы обитают вблизи водоемов, в парках и на дачных участках.

Ранее у россиянина с большим животом нашли гигантскую кисту с паразитами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами