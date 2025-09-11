Россиян предупредили, чем опасны глисты и что будет, если не лечиться

Глисты (они же гельминты) могут поражать людей всех возрастов и социального статуса, вызывая разнообразные осложнения и ухудшая качество жизни. О том, какие проблемы со здоровьем возможны из-за них, как избежать заражения и почему нельзя пить противогельминтные препараты для профилактики, «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Иван Дворянкин.

«Гельминты — это паразитические черви. Заражение человека ими происходит при заглатывании зрелых яиц паразитов через загрязненные пищу, воду или руки. Гельминты способны поражать практически все органы и ткани человеческого организма, однако для многих видов наиболее частая локализация — желудочно-кишечный тракт», — рассказал специалист.

По его словам, гельминты могут стать причиной различных аллергических проявлений, вызывают патологию органов пищеварения и дыхания, дефицит витаминов и минералов, а также ослабляют иммунитет. Однако тяжесть заболевания, поражение различных органов и симптоматика зависит от конкретного гельминта.

«Для жителей крупных городов, не имеющих прямого отношения к сельскому хозяйству или животноводству, риск заражения гельминтами не высокий. Есть определенные эндемичные районы с низким уровнем санитарии, где высока вероятность фекально-орального пути заражения. К ним относятся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Восточного средиземноморья», — добавил врач.

Он отметил, что из всех видов гельминтоза в России чаще всего встречается энтеробиоз (до 70% всех случаев у детей). Именно поэтому с целью предотвращения массового заражения в детских садах всех детей профилактически обследуют на носительство остриц (соскоб на «яйца глист»).

Для диагностики большинства гельминтов используется исследование фекалий методом микроскопии. При этом, как подчеркнул гастроэнтеролог, исследование крови на антитела к гельминтам обладает низкой специфичностью и часто может давать ложноположительные результаты. А это, в свою очередь, может привести к бесконтрольному применению людьми противопаразитарных препаратов.

Также специалист обратил внимание, что профилактическая дегельминтизация людям, не проживающим в эндемичных районах, не показана. А прием препаратов без консультации врача может быть опасным, поскольку неправильный выбор препарата или дозировки может привести к побочным реакциям.

«Противогельминтные препараты довольно токсичны и могут отрицательно влиять на функцию печени и системы кроветворения. Прием терапии необходим только при подтвержденном гельминтозе. Единого препарата для всех гельминтов нет. Выбор препарата, его дозировка, длительность лечения зависит от конкретного вида гельминтов и назначается строго врачом», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Основными эффективными мерами профилактики гельминтов врач назвал: соблюдение правил личной гигиены; тщательное мытье овощей, фруктов и зелени; употребление мяса, птицы, рыбы и морепродуктов только после термической обработки; мытье посуды, которая контактировала с сырыми мясными продуктами или рыбой; употребление кипяченой воды.

«Соблюдайте меры профилактики, а при появлении жалоб своевременно обращайтесь к специалисту. Без назначений врача не нужно профилактически принимать лекарственные препараты, ведь они могут принести больше вреда, чем пользы», — резюмировал Дворянкин.

