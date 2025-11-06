Россиянам посоветовали проверить пенсионные накопления в ноябре

Несмотря на отсутствие специальных сроков в законодательстве, ноябрь — наиболее удачный месяц для проверки пенсионных прав. Об этом в интервью RT заявил профессор ВШЭ Вадим Виноградов.

«В соответствии с положениями Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях» граждане могут обращаться за перерасчетом пенсии в любое время года, однако ноябрь обладает рядом практических преимуществ для решения подобных вопросов», — отметил Виноградов.

Эксперт рекомендует получить и изучить выписку из индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или Социальный фонд. Важно проверить наличие и корректность учета «нестраховых периодов» (служба в армии, уход за детьми и пожилыми), стажа работы на Крайнем Севере и советского стажа.

По словам Виноградова, преимущество ноября заключается в наличии времени для сбора документов и подачи заявлений, а также в меньшей загруженности отделений Социального фонда по сравнению с декабрем. Это позволяет ускорить процесс корректировки данных.

Работающим гражданам ноябрь также подходит для определения варианта пенсионного обеспечения, так как заявление о выборе управляющей компании или НПФ действительно только до конца года.

