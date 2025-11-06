На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали проверить пенсионные накопления в ноябре

Профессор Виноградов: ноябрь — лучший месяц для проверки пенсионных накоплений
true
true
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Несмотря на отсутствие специальных сроков в законодательстве, ноябрь — наиболее удачный месяц для проверки пенсионных прав. Об этом в интервью RT заявил профессор ВШЭ Вадим Виноградов.

«В соответствии с положениями Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях» граждане могут обращаться за перерасчетом пенсии в любое время года, однако ноябрь обладает рядом практических преимуществ для решения подобных вопросов», — отметил Виноградов.

Эксперт рекомендует получить и изучить выписку из индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или Социальный фонд. Важно проверить наличие и корректность учета «нестраховых периодов» (служба в армии, уход за детьми и пожилыми), стажа работы на Крайнем Севере и советского стажа.

По словам Виноградова, преимущество ноября заключается в наличии времени для сбора документов и подачи заявлений, а также в меньшей загруженности отделений Социального фонда по сравнению с декабрем. Это позволяет ускорить процесс корректировки данных.

Работающим гражданам ноябрь также подходит для определения варианта пенсионного обеспечения, так как заявление о выборе управляющей компании или НПФ действительно только до конца года.

Ранее была названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2027 и 2028 годах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами