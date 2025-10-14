На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2027 и 2028 годах

Экономист Балынин: можно забрать пенсионные накопления до 457 тыс. руб. в 2027 году
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины 60 лет и женщины 55 лет смогут забрать всю сумму пенсионных накоплений в 2027 году, если она не превышает 457,35 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его оценке, в 2028 году эта сумма составит 475,66 тыс. рублей.

Экономист пояснил, что с 2027 года прожиточный минимум на душу населения увеличится до 19,7 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера — до 16,94 тыс. рублей соответственно, в 2028 году — до 20,49 тыс. и 17,62 тыс. рублей соответственно.

«Если пенсионных накоплений меньше, чем 457,35 тыс. рублей в 2027-м и 475,66 тыс. рублей в 2028 году, гражданину полагается единовременная выплата. Планируется, что Социальный фонд России в 2027 году осуществит разовую выплату около 593 тыс. россиянам, а в 2028 году — 574 тыс. Средний размер единовременной выплаты в 2027 году достигнет 119,3 тыс. рублей, в 2028 году — 113,5 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Также, по прогнозам эксперта, ежегодно в 2027–2028 годах порядка 700–800 тыс. человек будут получать единовременную выплату из средств пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах.

Экономист подчеркнул, что застрахованные лица вправе выбрать один из двух способов получения пенсионных накоплений — пожизненную накопительную пенсию либо срочную пенсионную выплату. Разовая выплата назначается, если сумма накоплений меньше установленного расчетного значения, которое зависит от прожиточного минимума пенсионера, то есть 457,35 тыс. рублей в 2027-м и 475,66 тыс. рублей в 2028 году.

Ранее была названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами