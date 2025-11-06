Россиян предупредили о популярных, но опасных методах снятия головной боли

Некоторые популярные методы борьбы с головной болью могут быть не только бесполезны, но и опасны для здоровья. О них «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия.

На первом месте — самостоятельный и бесконтрольный прием обезболивающих.

«Принимая таблетки «горстями» или чаще 2–3 раз в неделю, вы рискуете заработать новую, куда более страшную проблему — абузусную (лекарственную) головную боль. Это порочный круг: боль возвращается, как только заканчивается действие препарата, и вы тянетесь за новой дозой. Со временем прежние дозы перестают помогать, а печень, почки и желудок начинают страдать от токсичного воздействия», — предупредила врач.

Поэтому она посоветовала принимать обезболивающие строго по инструкции, не чаще 10–15 дней в месяц. Если боль регулярная — обратиться к врачу, а не в аптеку.

Вторая распространенная ошибка — терпеть головную боль. Как заметила невролог, это обратная и не менее опасная крайность. Сильная, внезапная или необычная головная боль может быть сигналом катастрофы: инсульта, аневризмы, менингита или резкого скачка давления. Терпеть такую боль — значит терять драгоценное время.

Тревожные «красные флаги», при которых нужно немедленно вызвать скорую: боль, как «удар грома», возникшая за секунды; боль с потерей сознания, спутанностью речи, слабостью в руке или ноге, перекосом лица; боль, которая впервые появилась после 50 лет; боль, которая стремительно нарастает.

«Третья ошибка — выпить алкоголь «для расширения сосудов». Это миф, который может стоить жизни. Спиртное действительно может на время притупить ощущения, но затем боль часто возвращается с новой силой. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, повышает давление и может спровоцировать мигрень. При подозрении на гипертонический криз или инсульт он категорически противопоказан», — продолжила Джикия.

Четвертая ошибка — накладывать холодные компрессы при гипертонии и наоборот. Дело в том, что неправильно выбранный температурный режим может усугубить ситуацию. Так, лед, приложенный ко лбу, хорош при мигрени, но опасен при гипертонии, так как вызывает спазм сосудов и может поднять давление еще выше. А горячий душ или компресс могут помочь при головной боли напряжения, но категорически запрещены при мигрени и высоком давлении, так как расширят сосуды и усилят боль. Поэтому, если человек не знает точную причину своей боли, не стоит экспериментировать с температурой.

Пятая распространенная ошибка — пытаться «вправить» шею у мануального терапевта-самоучки.

«Резкие, непрофессиональные манипуляции с шейным отделом позвоночника — прямой путь к тяжелейшим последствиям. Неумелое «вправление» может привести к повреждению артерий, питающих мозг, и вызвать инсульт. Поэтому важно обращаться только к лицензированному врачу-вертебрологу или неврологу, а не к костоправам из спортзала. Перед любыми манипуляциями необходимо сделать МРТ шейного отдела», — предупредила невролог.

Шестая ошибка — прием чужих рецептурных препаратов. По словам врача, приняв «волшебную» таблетку, которая помогла соседке, вы можете не помочь себе, а получить тяжелейшую аллергическую реакцию или «стереть» симптомы, что помешает врачу поставить правильный диагноз. То, что помогает при одном типе боли (например, мигрени), бесполезно при другом (например, боли от высокого давления).

«Единственно верный метод — обратиться к врачу (неврологу или терапевту), чтобы найти причину. Головная боль — это не диагноз, а симптом. Лечить нужно не его, а заболевание, которое его вызывает. До визита к врачу можно помочь себе безопасно: проветрить комнату, пройтись неспешной прогулкой, выпить стакан воды, прилечь в тихой темной комнате и сделать легкий массаж висков», — резюмировала специалист.

