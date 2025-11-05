Мать мэра Нью-Йорка призналась в любви к Тарковскому

Мать нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани Мира Наир участвовала в кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге и возглавляла его жюри. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

В ходе общения с журналистами женщина призналась в любви к работам Андрея Тарковского. Первым среди его картин она увидела фильм «Иваново детство», из-за которого она решила посмотреть всего работы постановщика. Также Наир ознакомилась с дебютной работой Андрея Кончаловского «Первый учитель» и фильмом «Такси-блюз» Павла Лунгина.

В 1990 году Наир общалась с Алексеем Германом на Каннском кинофестивале. Она описала его как «номенклатурного режиссера», которого «распадающееся советское правительство отправило в Канны, чтобы русское кино не осталось без призов».

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра, на которых впервые победил мусульманин. Президент США Дональд Трамп угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». На новый пост он заступит с 1 января 2026 года. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали победу демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.