Появилось видео из жилого дома в Москве, где обрушились перекрытия

Последствия обрушения перекрытий в жилом доме в Москве сняли на видео

Прокуратура Москвы опубликовала кадры из жилого дома, где произошло частичное обрушение конструкции перекрытия. Видеозапись появилась в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Информация о пострадавших не поступала», — говорится в подписи к ролику.

В тексте подчеркивается, что Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств ЧП. Также сотрудники ведомства следят за соблюдением прав граждан и устранением последствий происшествия.

Обрушение перекрытий в четырехэтажном доме в Бабушкинском районе Москвы произошло 5 ноября. Как писал Telegram-канал Mash, повреждения получили перекрытия между первым и вторым этажами. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двух несовершеннолетних.

На место происшествия прибыли сотрудники столичного управления МЧС РФ. По информации ведомства, обрушение произошло во время ремонта в административной не жилой части здания, находящейся в частной собственности. Людей в помещении не было, подчеркивается в заявлении.

