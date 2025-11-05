Городские службы работают на месте обрушения перекрытий в доме в Москве

МЧС Москвы: сотрудники работают на месте обрушения в Бабушкинском районе

Сотрудники МЧС Москвы работают на месте обрушения перекрытий в доме в Бабушкинском районе столицы. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

«Людей в помещении нет. Пострадавших нет. На месте происшествия находятся службы города», — говорится в сообщении.

В МЧС также уточнили, что ЧП произошло во время ремонта в административной не жилой части здания, находящейся в частной собственности.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что обрушение произошло между первым и вторым этажами жилого дома на улице Верхоянская. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двух детей.

В сентябре в Москве восемь рабочих, занимавшихся ремонтом школы № 1080 на Знаменской улице, оказались под завалами после обрушения четырех пролетов. По предварительной информации, двое специалистов не выжили.

По информации оперативных служб, возможной причиной обрушения пролетов в московской школе на Знаменской улице стало нарушение технологии строительства.

Ранее на стройке в Уфе оборвалась люлька с рабочими.