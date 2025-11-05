Городские службы работают на месте обрушения перекрытий в доме в Москве

Сотрудники МЧС Москвы работают на месте обрушения перекрытий в доме в Бабушкинском районе столицы. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Людей в помещении нет. Пострадавших нет. На месте происшествия находятся службы города», — говорится в сообщении.
В МЧС также уточнили, что ЧП произошло во время ремонта в административной не жилой части здания, находящейся в частной собственности.
До этого Telegram-канал Mash сообщал, что обрушение произошло между первым и вторым этажами жилого дома на улице Верхоянская. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двух детей.
В сентябре в Москве восемь рабочих, занимавшихся ремонтом школы № 1080 на Знаменской улице, оказались под завалами после обрушения четырех пролетов. По предварительной информации, двое специалистов не выжили.
По информации оперативных служб, возможной причиной обрушения пролетов в московской школе на Знаменской улице стало нарушение технологии строительства.
Ранее на стройке в Уфе оборвалась люлька с рабочими.