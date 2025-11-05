В Москве произошло обрушение перекрытий в жилом доме

Mash: обрушение перекрытий произошло в доме в Бабушкинском районе Москвы

В четырехэтажном доме в Бабушкинском районе Москвы произошло обрушение перекрытий. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, обрушение произошло между первым и вторым этажами жилого дома на улице Верхоянская. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двух детей, следует из сообщения.

В сентябре в Москве восемь рабочих, занимавшихся ремонтом школы № 1080 на Знаменской улице, оказались под завалами после обрушения четырех пролетов. По предварительной информации, двое специалистов не выжили.

По информации оперативных служб, возможной причиной обрушения пролетов в московской школе на Знаменской улице стало нарушение технологии строительства. По факту произошедшего Следственный комитет России начал проверку.

Ранее три человека попали в больницу после обрушения строительных лесов на юге Москвы.