Три человека попали в больницу после обрушения строительных лесов на юге Москвы

ТАСС: трех рабочих госпитализировали после обрушения строительных лесов в Москве

Медики доставили в больницу трех человек после обрушения строительных лесов на юге Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По их данным, под завалами не осталось людей. При этом всего пострадали пятеро рабочих.

Инцидент произошел на улице Москворечье вблизи станции метро «Каширская».

6 октября рабочий попал в реанимацию после падения со строительных лесов в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел на Ланском шоссе. Мужчина сорвался с высоты шестого этажа. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

В августе в Архангельске подросток пострадал на стройке индивидуального предпринимателя, у которого подрабатывал. Молодой человек упал со строительных лесов и попал в больницу с тяжелыми травмами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Ранее в Москве двое рабочих пострадали из-за удара молнии.

