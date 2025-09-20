На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК начал проверку по факту обрушения в школе в Москве

СК: начата проверка по факту нарушений при строительстве школы в Москве
Максим Блинов/РИА Новости

По факту обрушения в столичной школе сотрудники Следственного комитета (СК) начали проверку. Об этом сообщили в государственном следственном управлении СК, передает ТАСС.

По данным ведомства, проверка проводится по признакам преступления о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В СК отметили, что на месте инцидента работают следователи и криминалисты.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент в школе № 1080 произошел днем 20 сентября. Восемь рабочих завалило обломками после обрушения четырех пролетов здания. Известно, что двух из них спасти не удалось. Специалисты МЧС уже вытащили их из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

Позже сообщалось, что возможной причиной обрушения пролетов в московской школе на Знаменской улице стало нарушение технологии строительства.

Ранее стали известны подробности обрушения в московской школе.

