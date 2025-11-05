В России призвали поспешить с переписью «собачьего-кошачьего населения»

Введение обязательной регистрации домашних животных следует начать с переписи «собачьего-кошачьего населения», считает ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев. По его мнению, требование обязательного предоставления данных о питомцах повысит ответственность граждан и снизит риски распространения бешенства.

«Сделать это не просто необходимо, а давно назрело. Прежде чем принимать какие-то решения, которые будут связаны с дальнейшими шагами, нужно провести перепись собачьего-кошачьего населения. Мы должны четко понимать, сколько вообще домашних животных сейчас проживает в России», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его мнению, это снизит риски заражения животных бешенством, так как многие владельцы не прививают своих питомцев, что создает неблагополучную обстановку с этим заболеванием. Кроме того, человек будет нести ответственность перед законом за свое домашнее животное.

Регулирование должно начаться с переписи абсолютно всех животных во всех населенных пунктах, считает Манев. Нужно будет утвердить четкий механизм, по которому незарегистрированные животные будут относиться к определенному населенному пункту, так как просто «бесхозными» их считать нельзя, добавил он.

«Это опять же большой вопрос, как регулировать все это, кто за этим будет следить, но это уже дальнейшие шаги, а нужно с чего-то начинать, и это начинание правильное», — заключил кинолог.

Напомним, зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что в четвертый раз внес на рассмотрение парламентариев законопроект о регистрации домашних животных, которая фактически уже проводится в 20 регионах страны. С учетом их положительного опыта распространить этот подход предлагается на все субъекты РФ, однако пока законопроект, который вносится уже в четвертый раз, пока отклоняется правительством, констатировал депутат. Он также заверил, что процедура регистрации будет бесплатной, а налоги на питомцев вводить не планируется.

Ранее россияне высказали отношение к законопроекту об обязательной регистрации питомцев.